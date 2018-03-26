Cengiz'den sonra Roma'nın gözü G.Saray'da! 5 isim

Türk futbolunu uzun yıllardır takip eden ve ilk transfer hamlesini sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'ya kazandırarak yapan Avrupa'nın bir numaralı sportif direktörü Monchi radarını Galatasaray'a çevirdi.

Liderliğini üstlendiği izleme komitesinden iki kişiyi dün Florya'da oynanan altyapı maçlarına gönderen İspanyol sportif direktör, sarı-kırmızılıların U19 takımında forma giyen forvet Yunus Akgün, 10 numara Atalay Babacan, sağ kanat Recep Gül ve sağ bek Ali Ülgen hakkında rapor istedi. Galatasaray U17 takımı oyuncusu Mustafa Kapı'nın da Roma'nın transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray U19 takımının Trabzonspor'u 3-1 ve U17 takımının da yine Trabzonspor'u 5-0 mağlup ettiği maçları takip eden Roma'nın scout ekibinin Türkiye'de birçok genç oyuncunun maçlarını da düzenli olarak izledikleri kaydedildi.