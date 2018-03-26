26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Mehmet Ekici'den acı itiraf! Şampiyonluk...

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Mehmet Ekici'den acı itiraf! Şampiyonluk...
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Mehmet Ekici, ligde aldıkları kötü sonuçlarla taraftarı çok üzdüklerini kaydetti.
Mehmet Ekici'den acı itiraf! Şampiyonluk... Mehmet Ekici'den acı itiraf! Şampiyonluk... Mehmet Ekici'den acı itiraf! Şampiyonluk...

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Mehmet Ekici, ligde aldıkları kötü sonuçlarla taraftarı çok üzdüklerini söyledi.

Mehmet Ekici, "Şampiyonluk yarışında hiçbir şey bitmiş değil ancak geride kaldığımız bir gerçek. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kupada ise favori biziz. Önce Beşiktaş'ı yenip adımızı finale yazdıracağız, daha sonra da finalde mutlu sona ulaşarak taraftarımıza biraz olsun kendimizi affettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kalan 8 haftada lig yarışında bütün ihtimaller zorlanacak. Şampiyonluk yarışında şansını son ana kadar kullanmak isteyen sarı-lacivertlilerde, takım içerisinde de önemli hamleler olması bekleniyor.

Mehmet Ekici'nin tamamen iyileşmesiyle beraber Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın planlarını artırması dikkat çekiyor. Sezon başında Valbuena-Giuliano ikilisinin beraber olduğu bir 4-3-2-1 sistemi kurmayı deneyen Kocaman, savunmadaki aksamalar nedeniyle vazgeçmişti. Son haftalarda form tutan, kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Galatasaray mücadelesinde ilk 11 başlayan Mehmet Ekici umut ışığı oldu. Sezon başından bu yana Ekici tarzı bir orta sahanın yokluğunu çeken Aykut Kocaman, şimdi önemli bir fırsat yakaladı. Giuliano'nun mücadele, yetenek ve yaratıcılık gücünü de beğenen tecrübeli çalıştırıcı, ilginç bir ikili oluşturmayı deneyecek.
 
Zor anlarda...

Buna göre de zor maçlarda ve sıkıntıya giren anlarda; Mehmet Ekici-Giuliano ikilisi orta sahaya yerleşecek. Galatasaray derbisi özellikle bu planın tohumları adına faydalı oldu. Kanatlara da yardım eden Ekici, serbest bir rolde, dolaşan, pas yapan, top dağıtan, oyunun yönünü değiştiren bir rol edindi. Giuliano da yetenek yönünden kendisine benzeyen takım arkadaşıyla iyi bir iletişim yakaladı. Giuliano'nun daha önde Ekici'nin destekleyici rolü alacağı orta sahada, hem takımın yaratıcılığının artması hem de hücum opsiyonlarının çoğalması hedefleniyor. 
 
Analiz zamanı

Fenerbahçe'de milli takım arası teknik heyet için önemli bir fırsat sundu. İkinci yarıda geride kalan maçlar ile ilgili çok detaylı bir analiz yapıldı.Sürpriz puan kayıplarının yaşandığı maçlardaki hatalar tek tek tespit edildi. Teknik heyet burada özellikle bireysel hatalardan çok sistem üzerinde durdu.
 
Bir futbolcunun yapması gereken ve yapmadığı görevin tüm sistemi nasıl etkilediğine vurgu yapıldı. Yeni hafta ile birlikte milli takımlardan dönecek oyuncuların da katılacağı çalışmalarda bu analizler paylaşılacak.  

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