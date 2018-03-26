F.Bahçe'de 3 ayrılık! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı koçu Fırat Okul'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu. Öte yandan oyuncular Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

İşte resmi açıklamalar:

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fırat Okul’a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Aerial Powers ve Lynetta Kizer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.