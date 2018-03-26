26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir

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Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir
Galatasaray yönetimi, yıllardır iletişime geçilmemiş, kulübe borçlu veya küs olan üyeleri tek tek aradı. 2 ayda 8 bin 227 üyeye ulaşılırken, 17 milyon TL gelir sağlandı.
Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir

Galatasaray yönetimi, aidatlarını ödememiş veya kulübe bir şekilde küsmüş üyeleri yeniden aktif hale getirmek için düğmeye bastı.

Başkan Mustafa Cengiz, atıl haldeki bu potansiyeli ortaya çıkarma çalışmalarını başlattı. Üyelerle tek tek temas kurulurken, ortaya kulüp için yeni bir 'insan kaynakları portföyü' çıktı. Yıllardır kulüple ilişki içinde olmayan birçok üyenin bugün iş hayatında önemli konumda olduğu tespit edildi.

8 BİN 227 ÜYE ARANDI

Yapılan görüşmelerde 8 bin 227 kayda açık üye sayısına ulaşıldı. Bu rakam kulüp tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Üyelerle yapılan bire bir görüşmeler kombine ve loca satışlarına da yansıdı, son 2 ayda 17 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer yandan kulüp bünyesindeki 5 şirkete de, Galatasaray taraftarı ve konusunda uzman olan isimler seçildi. Mustafa Cengiz yönetimi bu süreçte sadece 1 üyesini şirketlerde görevlendirdi.

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