Galatasaray yönetimi, aidatlarını ödememiş veya kulübe bir şekilde küsmüş üyeleri yeniden aktif hale getirmek için düğmeye bastı.
Başkan Mustafa Cengiz, atıl haldeki bu potansiyeli ortaya çıkarma çalışmalarını başlattı. Üyelerle tek tek temas kurulurken, ortaya kulüp için yeni bir 'insan kaynakları portföyü' çıktı. Yıllardır kulüple ilişki içinde olmayan birçok üyenin bugün iş hayatında önemli konumda olduğu tespit edildi.
8 BİN 227 ÜYE ARANDI
Yapılan görüşmelerde 8 bin 227 kayda açık üye sayısına ulaşıldı. Bu rakam kulüp tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Üyelerle yapılan bire bir görüşmeler kombine ve loca satışlarına da yansıdı, son 2 ayda 17 milyon liralık satış yapıldı.
Diğer yandan kulüp bünyesindeki 5 şirkete de, Galatasaray taraftarı ve konusunda uzman olan isimler seçildi. Mustafa Cengiz yönetimi bu süreçte sadece 1 üyesini şirketlerde görevlendirdi.
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Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir
Galatasaray yönetimi, aidatlarını ödememiş veya kulübe bir şekilde küsmüş üyeleri yeniden aktif hale getirmek için düğmeye bastı.
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