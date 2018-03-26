26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Demba Ba pişman etti! Sürpriz karar...

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Demba Ba pişman etti! Sürpriz karar...
Beşiktaş, Göztepe'de çıktığı 7 maçta 5 gol atarak formunu herkese gösteren Demba Ba için sezon sonunda harekete geçecek.
Demba Ba pişman etti! Sürpriz karar... Demba Ba pişman etti! Sürpriz karar... Demba Ba pişman etti! Sürpriz karar...

Devre arasında Beşiktaş'ın kapısında bekleyen ancak olumlu bir dönüş gelmeyince Göztepe'ye sezon sonuna kadar imza atan Demba Baiçin bir kez daha kollar sıvanacak. Siyah-Beyazlı idareciler, Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemişti. Onun yerine, geçen sezon ligde gol kralı olan ve daha hazır durumdaki Vagner Love tercih edilmişti. Love kaliteli bir santrfor olmasma rağmen, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10 müsabakada 3 kez fileleri sarsabildi. Uyum sürecini atlatamayan Love, Negredo'nun gerisinde kaldı.

7 KARŞILAŞMADA 5 GOL KAYDETTİ 

 

Vagner Love, attığı üç golün ikisini Karabük ağlarına gönderdi. Birini ise Bayern Münih ile oynanan rövanş müsabakasında kaydetti ve anahtar bir rol oynamadı. Demba Ba ise Göztepe'de çıktığı 7 maçta 5 gol attı ve takımına büyük katkı sağladı. 32 yaşındaki Senegalli santrfor, gösterdiği mücadele ile takım arkadaşlarına da örnek oldu. İçeride Osmanlı (3-3) ve deplasmanda Alanya (11) karşısında l'er gol atarak 2 puan getiren Ba; Sivasspor (1-0), Antalyaspor (2-0) maçlarında galibiyet gollerini kaydederek takımına toplamda 8 puan kazandırdı. 

'BEKLE' MESAJI İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ 

Demba Ba, Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in boşluğunu doldurunca Başkan Mehmet Sepil'den 2 yıllık kontrat uzatma teklifi aldı. Bu öneriyi kabul eden Senegalli futbolcu, Beşiktaşlı yöneticiler tarafından, "Sakın Göztepe'yle uzatma. Sezon sonunda bize gelirsin" telefonu alınca imza atma kararım askıya aldı. Senegalli yıldızın, lig bitimiyle beraber yeniden Beşiktaş Yönetimiyle pazarlık masasına oturacağı bilgisi elde edildi.

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