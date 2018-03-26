Putin, Rusya'dan Kuzey Kore'ye yeni köprü yapıyor!

Rus ve Kuzey Koreli yetkililerin iki ülke arasında bir kara köprüsü yapılması için görüşmelere başladığı belirtildi.

Kuzey Kore'nin Çin ve Güney Kore ile birlikte tek kara sınırı bulunan komşusu olan Rusya, ABD ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle gündemden düşmeyen komşusuyla sınırına köprü inşa etmeyi planlıyor.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Uzak Doğu Rusya Kalkınma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki ülkeden diplomatlar sınıra yapılacak yeni köprü için bu hafta bir araya gelerek bir çalışma grubu oluşturdular.

Yeni yapılacak köprüyle birlikte iki ülke arasında ilk kez kara trafiği sağlanacak. Daha önce iki ülke arasındaki kara trafiği, Çin'i Kuzey Kore'ye bağlayan Dostluk Köprüsü üzerinden yapılıyor, özellikle iki ülke arasında taşımacılık yapan ticari araçlar Çin'e girmek zorunda kalıyordu.

İki ülke arasındaki sınırda Tumen Nehri bulunuyor ve yeni köprünün Tumen Nehri üzerine yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 20 kilometrelik kara sınırını paylaşan Kuzey Kore ile Rusya'nın yeni yapılacak köprüyle birlikte iki ülke arasındaki yolu kısaltacağı ve Çin'i aradan çıkarmayı planladıkları belirtiliyor. Ancak köprünün ekonomik değeri kadar siyasi ve sembolük önemi de bulunuyor.

Kuzey Kore ile Rusya, Soğuk Savaş döneminde müttefik iki ülke olarak görülüyordu. Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'nin finansal olarak en büyük destekçilerinden biriydi. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Boris Yeltsin döneminde Rusya yönünü Seul'e dönmüş ve iki ülke arasındaki ilişkiler gerilemişti.

2000 yılında Vladimir Putin, göreve geldikten kısa bir süre sonra Pyongyang'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret Kuzey Kore devlet medyası tarafından övgüyle karşılanmıştı.