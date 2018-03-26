26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Sıcak kare! Teröristler tek sıra...

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Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi. Ancak gelen fotoğraflar, PKK'lıların henüz bölgeden atılmadığını gösteriyor.
Sıcak kare! Teröristler tek sıra...
Sıcak kare! Teröristler tek sıra... Sıcak kare! Teröristler tek sıra... Sıcak kare! Teröristler tek sıra...

Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği ve terör örgütünün de çekileceğini açıkladığı Sincar'dan bugün gelen fotoğraflar, PKK'lıların halen bölgede olduğunu ortaya koydu.

Irak ordu birliklerinin Sincar'a dün akşamdan itibaren gelmesine rağmen PKK'lı teröristlerin tek sıra halinde beklediği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta başında "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle, sınır ötesi harekât gündeme gelmişti.

Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler ise, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi.

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Musul'un batısında yer alan Sincar ve çevresi, terör örgütü DEAŞ'ın Ezidi'leri katlettiği bölge.

DEAŞ'ın temizlenmesiyle bölgeye yerleşen PKK'lılar, geçtiğimiz yıl zaman zaman Mesut Barzani'ye bağlı peşmergelerle çatışmaya girmişti.

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Sıcak kare! Teröristler tek sıra...Sıcak kare! Teröristler tek sıra...Türkiye ile birlikte Kandil Dağı'na operasyon yapması beklenen Irak merkez hükümetine bağlı askerler, dün akşam ağır silahlarla Sincar'a geldi. Ancak gelen fotoğraflar, PKK'lıların henüz bölgeden atılmadığını gösteriyor.
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