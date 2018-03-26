ABD ve AB Rusya'ya karşı harekete geçti!

Bugün ABD, Kanada, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna eş zamanlı olarak Rus diplomatlara yönelik 'sınır dışı' kararlarını açıkladı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan diplomatik kriz büyüyor. ABD ve 14 AB üyesi ülke, Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.



ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını duyurdu. ABD'nin sınırdışı etme kararı aldığı 60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu belirtildi.

Ayrıca Rusya'nın Seattle Konsolosluğu da kapatılacak.

KANADA 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI EDİYOR

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Rusya’nın Ottawa’daki büyükelçiliği ile Montreal Başkonsolosluğunda görevli 4 diplomatı sınır dışı ettiklerini ve görev iletileri yapılan 3 diplomatın da ülkeye alınmayacağını açıkladı.

Bakan Freeland yaptığı yazılı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleri kararını, İngiltere ile dayanışma içinde aldıklarını duyurdu.

14 AB ÜYESİ ÜLKE DE RUS DİPLOMATLARI SINIRDIŞI EDİYOR

Casus krizinde İngiltere'ye destek vermek amacıyla AB üyesi 14 ülke de 30 Rus diplomatı sınırdışı ediyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını söyledi.



Almanya 4, Ukrayna, 13, Çekya 3, Polonya 4, Hollanda 2, İtalya 2 ve Letonya 1 diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı.

MASS: 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI ETTİK



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınırdışı ettiğini duyurdu.

RUSYA'DAN JET CEVAP

Rusya ise yaptığı açıklamada en az 60 ABD'li diplomatı sınırdışı edeceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınırdışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.