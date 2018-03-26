Rusya'dan ilk tepki! 'Yerle bir ettiler'

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ve 14 Avrupa ülkesinin adımlarının ardından açıklama yaptı. Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı.