Rusya'dan ilk tepki! 'Yerle bir ettiler'

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya yayılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını 'casus' olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD öte yandan Seattle'daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
ABD'nin yanı sıra 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna da benzer bir adım attı.
"RUSYA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KARŞILIK VERECEK"
Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin, Rusya'nın 16 ülkenin söz konusu adımlarına birkaç gün içinde karşılık vereceğini söylediğini aktardı.