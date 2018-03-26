İngiltere-Rusya gerginliğine Ankara'dan ilk yorum

Rus ajan Skripal'in İngiltere'de ölümüne ilişkin İngiltere'nin Rusya'yı suçlaması ve sonrasında yaşanan ve derinleşen kriz hakkında Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağşunları söyledi:

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz iki ülke arasında olan bir meseledir.

İngiltere, hangi ülke ile ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine kendisi karar verir. Rusya da aynı şekilde kararını kendisi verir. İngiltere ve Rusya, kendi politikalarını kendileri oluşturan egemen ülkelerdir.

Biz, "İngiltere neden böyle bir karar aldı" deme gibi bir durumumuz yoktur.

"TÜRKİYE ŞU ANDA RUSYA'YA KARŞI HERHANGİ BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNMEMEKTEDİR"

Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Şu anda Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi politikasını kendisi oluşturan bağımsız ve egemen bir ülkedir.

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