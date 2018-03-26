Bozdağ: Sincar'da bazı bölgelere yerleştiler

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, gazetecilerin Sincar'daki son durum hakkındaki sorularını cevapladı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.

Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu.

TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.

Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK KONUSU

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız.

PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bazı bölgelere yerleştiğini teyit ettik.

"PATRIOT AÇIKLAMASI"

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu.

Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.