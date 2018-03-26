26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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"Cuma günü kutsal felan değil"

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"Cuma günü kutsal felan değil"
Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu olan Ayşenur Arslan hükümet eleştirisi yapayım derken Cuma günü hakkında skandal ifadeler kullandı.

CNN Türk'den kovulan Nevşin Mengü ile Ayşenur Arslan, Alman Ajansı Deutsche Welle'de Doğan grubunun satılmasını tartıştı.

ALLAH'A EMANET OLUN İFADESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ!

Şimdilerde Halk TV'de program sunan Ayşenur Aslan, medyadaki dilin değiştiğinden eleştirirken Cuma günü hakkında akılalmaz ifadeler kullandı.

Arslan, bir televizyon kanalındaki programın kapanışında  "Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" ifadelerinden rahatsız olduğunu söyledi.

"CUMA GÜNÜ KUTSAL FELAN DEĞİL"

Arslan açıklamasına şöyle devam etti:

"Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa...Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek...Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine...Bu kadar şuur kaybına uğradık artık..."

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