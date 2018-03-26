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26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Hatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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