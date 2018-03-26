26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:25Güneş 06:51Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:29Yatsı 20:49
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 116.420 -0.16
  • Altın: 172,708 0.16
  • Dolar: 3,9762 0.22
  • Euro: 4,9482 0.88

Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadı

»
Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, dün gece Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.
Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadı Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadı Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Mart gecesi Yemen’denSuudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısıgerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz."ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, söz konusu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle büyük can ve mal kaybının önlenmiş olmasının teselli verici olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Ülkede darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Putin, ABD'yi vuracak füzeyi duyurduPutin, ABD'yi vuracak füzeyi duyurduPutin, ABD'nin nükleer caydırıcılığına karşı Rusya'nın geliştirdiği yeni silahları duyurdu.
Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadıAnkara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadıDışişleri Bakanlığı, dün gece Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.
Erdoğan'dan Putin'e başsağlığı mesajıErdoğan'dan Putin'e başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo şehrindeki yangında yaşamını yitirenler için Rusya Devlet Başkanı Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüSaldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüHatay Arsuz ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terörist gruba düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
"Cuma günü kutsal felan değil""Cuma günü kutsal felan değil"Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu olan Ayşenur Arslan hükümet eleştirisi yapayım derken Cuma günü hakkında skandal ifadeler kullandı.
Varna'daki zirveden ilk görüntüler geldi!Varna'daki zirveden ilk görüntüler geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
  • Bozdağ: Sincar'da bazı bölgelere yerleştiler26 Mart 2018 Pazartesi 21:08
  • İngiltere-Rusya gerginliğine Ankara'dan ilk yorum26 Mart 2018 Pazartesi 21:06
  • Yılmaz Özdil: Hulusi Akar'la gezmeye bile gitmem26 Mart 2018 Pazartesi 18:05
  • Sıcak kare! Teröristler tek sıra...26 Mart 2018 Pazartesi 17:50
  • Afrin'de bu sabah ortaya çıkarıldı!26 Mart 2018 Pazartesi 17:00
  • 'Dersimiz terör'! Çocukları böyle zehirlediler26 Mart 2018 Pazartesi 16:35
  • Kanser uzmanı Yavuz Dizdar'dan önemli tavuk çağrısı!26 Mart 2018 Pazartesi 15:45
  • Afrin'de patlama: PKK yine dehşet saçtı!26 Mart 2018 Pazartesi 14:53
  • Çiftlik Bank'ta yeni gelişme!26 Mart 2018 Pazartesi 14:50
  • Erdoğan sinyali verdi! TSK'da geri sayım başladı26 Mart 2018 Pazartesi 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri