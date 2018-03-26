27 Mart 2018 Salı10 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:23Güneş 06:50Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 12°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 116.420 -0.16
  • Altın: 172,593 0.09
  • Dolar: 3,9762 0.22
  • Euro: 4,9482 0.88

Varna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attık

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov Varna Zirvesi'nde bir araya geldi.
Varna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attık
Varna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attık Varna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attık Varna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeğinin ardından görüşmelere geçildi.

Zirve sonrası liderler açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"ARAMIZDAKİ GÜVENİN YENİDEN TESİSİNİN İLK ADIMINI BUGÜN ATMIŞ OLDUĞUMUZU UMUYORUM"

AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak, bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak atmak gerekiyor.

Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz.

AB ile önceki görüşmelerimizde ortak meselelerde ve atılacak adımlarda tespitlerde bulunmuştuk.

Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili olarak sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği herkesin malumudur. 4 milyon Suriyeli ülkemizdedir. 4 milyar Euro söz verildi, 1 milyar euro ilgili yerlere iletildi.

"AB, ADIMINI BİR AN ÖNCE ATMALIDIR"

Vize serbestisiyle ilgili çalışma kağıdımız şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulmuştu. AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır.

"İNSANİ KRİZLERDE BÜROKRATİK HANTALLIĞA TAHAMMÜL YOKTUR"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik.

Acil ihtiyaçlar beklemez. İnsani krizlerde bürokratik hantallığa tahammül yoktur. Beklediğimiz vize serbestisidir. AB'ye çalışmalarını sonlandırmalarını beklediğimizi ilettik. Bu siyasi bir konu değildir. Bu tip teknik konuları siyasetin konusu haline getirmemeliyiz.

"TERÖR KONUSUNDA ELEŞTİRİ DEĞİL, DESTEK BEKLİYORUZ"

Diğer bir önemli konu da, terördür. Türkiye birçok terör örgütünün hedefindedir. Geçen yıl Fırat Kalkanı'nda 3 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı operasyonunda da 3 bin 800 teröristi etkisizleştirdik. Terör konusunda eleştiri değil, destek bekliyoruz.

Teröre karşı operasyonlarımız Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır.

"BU VAHİM BİR HATA OLUR"

Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. Türkiye'nin, genişleme politikalarının dışında tutulması vahim bir hata olacaktır.

"AB KIBRIS KONUSUNDA ADİL BİR TUTUM TAKINMALIDIR"

Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.

Türkiye bölgede kilit aktördür. AB Kıbrıs konusunda adil bir tutum takınmadığı sürece anlaşmamız mümkün değildir.

Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim.

TUSK: TÜRKİYE'NİN GAYRETLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Erdoğan'dan önce yaptığı açıklamada "Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili gayretleri konusunda yüksek takdirlerimizi belirtmek istiyorum" derken, Türkiye'ye Afrin harekatıyla ilgili çekincelerini ilettiklerini söyledi.

JUNCKER: MÜZAKERELERİN GARANTÖRÜYÜM

AB Komisyonu Jean Claude Juncker ise, "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm" ifadesini kullandı.

BORİSOV: HAZİRAN AYINDA TEKRAR TOPLANACAĞIZ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da, Varna Zirvesi'nin tekrar toplanacağını belirterek, "Haziran sonuna kadar kaydettiğimiz gelişmelere göre tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şırnak'ta ele geçirildi! Değeri 312 bin TL...Şırnak'ta ele geçirildi! Değeri 312 bin TL...Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-26 Mart 2018 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik devam eden operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 312 bin 195 Türk Lirası olan 62 bin 439 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bozdağ açıkladı: Kırmızı bülten çıkarıldıBozdağ açıkladı: Kırmızı bülten çıkarıldıBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın ve 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını bildirdi.
Acı haber: 1 özel harekat polisi şehit olduAcı haber: 1 özel harekat polisi şehit olduKayseri'de içerisinde polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 özel harekat polisi şehit olurken, 2 asker yaralandı.
AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan ilginç sözlerAB Komisyonu Başkanı Juncker'dan ilginç sözlerAB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ilginç ifadelerde bulundu.
Varna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attıkVarna zirvesi sonrası Erdoğan: İlk adımı attıkCumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov Varna Zirvesi'nde bir araya geldi.
Putin, ABD'yi vuracak füzeyi duyurduPutin, ABD'yi vuracak füzeyi duyurduPutin, ABD'nin nükleer caydırıcılığına karşı Rusya'nın geliştirdiği yeni silahları duyurdu.
  • Ankara Suudi Arabistan'a füze saldırısını kınadı26 Mart 2018 Pazartesi 21:31
  • Erdoğan'dan Putin'e başsağlığı mesajı26 Mart 2018 Pazartesi 21:31
  • Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü26 Mart 2018 Pazartesi 21:24
  • "Cuma günü kutsal felan değil"26 Mart 2018 Pazartesi 21:18
  • Varna'daki zirveden ilk görüntüler geldi!26 Mart 2018 Pazartesi 21:10
  • Bozdağ: Sincar'da bazı bölgelere yerleştiler26 Mart 2018 Pazartesi 21:08
  • İngiltere-Rusya gerginliğine Ankara'dan ilk yorum26 Mart 2018 Pazartesi 21:06
  • Yılmaz Özdil: Hulusi Akar'la gezmeye bile gitmem26 Mart 2018 Pazartesi 18:05
  • Sıcak kare! Teröristler tek sıra...26 Mart 2018 Pazartesi 17:50
  • Afrin'de bu sabah ortaya çıkarıldı!26 Mart 2018 Pazartesi 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri