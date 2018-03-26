27 Mart 2018 Salı10 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:23Güneş 06:50Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 12°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 116.420 -0.16
  • Altın: 172,593 0.09
  • Dolar: 3,9762 0.22
  • Euro: 4,9482 0.88

Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

»
Beşiktaş'tan Talisca açıklaması
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.
Beşiktaş'tan Talisca açıklaması Beşiktaş'tan Talisca açıklaması Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Çebi, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneğinin (BEGİKAD) Ankara Hilton Hotel'de düzenlendiği etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk hedefinde bir sapmanın yaşanmadığını belirten Çebi, "Sezona başlarken bir amaç koyduk. 'Beşiktaş üçüncü senesinde de şampiyon olacak.' dedik. Bu amaçtan bir sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

 

Çebi, sezonun sonuna yaklaşıldığına dikkati çekerek, "Ligin içerisinde muhakkak inişler ve çıkışlar olacaktı. Bunu biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. Son 8 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyon olacak. Bizim istediğimiz, amaçladığımız Beşiktaş'ın şampiyon olması." değerlendirmesinde bulundu.

TALİSCA AÇIKLAMASI

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Talisca'nın geleceğiyle ilgili soruya Çebi, "Başkan (Fikret Orman) Bey de açıklıyor. Talisca'nın bizimle beraber yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek, kararlılık ama sonuçlar nasıl gelişecek onu zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili soru üzerine şöyle devam etti:

"O konuda herkesin değişik görüşleri var. Ben o sistemi sahiplenmek istiyorum. Her maçtan sonra hakem hatalarının ve hakemlerin konuşulduğu düzeni gerçekten benimsemiyorum. Sonuç itibarıyla orada bir sistem var. Teknoloji dünyada bu hale gelmiş, insan uzaya gidiyor. O sisteme bakarak, 'Evet kardeşim bu penaltı, bu ofsayt.' deme imkanı varken, bundan niye uzaklaşılmak isteniyor bilmiyorum. Denesinler, en azından şöyle olması lazım; 'Hakem her türlü kararda değil, ilk başta penaltı ve ofsaytla ilgili kararlarda sisteme dönüp bakacak.' dersiniz. Bu bir geçiş sürecidir. Bir seneyi böyle geçirirsiniz. Bu sistem basket maçlarında uygulanıyor. Bence bunda bir sakınca yok."

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton ekibine transfer olan ve son 3 haftada 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un performansıyla ilgili Çebi, "Performansının daha da artacağını düşünüyorum. Genç bir futbolcu, çok da kıymetli bir futbolcu. Beşiktaş için manevi, sportif anlamda bir kayıptır ama Beşiktaş karşılığını maddi olarak almıştır." ifadelerini kullandı.

Çebi, A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izlemedim ama gazetelerden takip ettim. Bildiğim tek bir şey var. Milli takıma uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok genç sporcularımız, kıymetli çocuklarımız var. Onların sahiplenildiği ve eğitildiği bir milli takımın…. Belki 1-2 yılımızı kaybedebiliriz ama 20-22 yaşındaki genç çocukların en az 8-10 sene top oynadıklarını düşünün. Burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok." 

Ahmet Nur Çebi, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide ise iş hayatına ilişkin deneyimlerini aktardı. Çebi, katılımcılara "En iyi bildiğiniz işi, tek işi yapın." tavsiyesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza!Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza!Karadeniz Ereğli Belediyespor forması giyen Engin Baytar, sportmenliğe yönelik hareketleri ve hakeme hakareti nedeniyle 6 maç men cezası aldı.
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrimiçi uygulandıVAR, Türkiye'de ilk kez çevrimiçi uygulandıAntalya'da oynanan Finlandiya - Malta hazırlık karşılaşmasında VAR sistemi ilk kez Türkiye'de çevrimiçi uygulandı.
Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj!Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj!A Milli Takımımızın Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Cengiz Ünder ve teknk direktör Mircea Lucescu, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Beşiktaş'tan Talisca açıklamasıBeşiktaş'tan Talisca açıklamasıBeşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.
Fenerbahçe'ye Vincent Janssen müjdesiFenerbahçe'ye Vincent Janssen müjdesiUzun süredir sakatlığı bulunan Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak.
Babel attı, Hollanda Portekiz'i faklı geçtiBabel attı, Hollanda Portekiz'i faklı geçtiHollanda Milli Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu (EURO 2016) Portekiz'i 3-0 mağlup etti.
  • Demba Ba pişman etti! Sürpriz karar...26 Mart 2018 Pazartesi 15:32
  • Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir26 Mart 2018 Pazartesi 15:32
  • F.Bahçe'de 3 ayrılık! Resmen açıklandı...26 Mart 2018 Pazartesi 15:31
  • F.Bahçe'den Janssen kararı! Teklif...26 Mart 2018 Pazartesi 15:31
  • Beşiktaş'a Pepe'den müjdeli haber!26 Mart 2018 Pazartesi 15:30
  • TFF'den Lucescu için 'net' açıklama26 Mart 2018 Pazartesi 15:28
  • Mehmet Ekici'den acı itiraf! Şampiyonluk...26 Mart 2018 Pazartesi 15:27
  • Cengiz'den sonra Roma'nın gözü G.Saray'da! 5 isim26 Mart 2018 Pazartesi 15:19
  • Smolov'dan yıllar sonra gelen F.Bahçe itirafı!26 Mart 2018 Pazartesi 15:14
  • Hollanda'nın en iyi forveti Babel!26 Mart 2018 Pazartesi 15:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri