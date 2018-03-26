27 Mart 2018 Salı10 Recep 1439
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Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj!

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Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj!
A Milli Takımımızın Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Cengiz Ünder ve teknk direktör Mircea Lucescu, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj! Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj! Lucescu'dan çarpıcı 'Milli' mesaj!

Yeniden yapılanma anlamında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Lucescu, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli, 1 genç ile oynamak kolay ama 5 genç ile bir şeyler yaratmak çabuk olmuyor." diye konuştu.

Takımın genç ve tecrübeli oyunculardan kurulacağını kaydeden deneyimli hoca, "Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek." dedi.

 

"MİLLİ TAKIMA GELMEK İSTEMELERİNİ SAĞLAMALIYIM"

Tecrübeli oyuncuların önemini vurgulayan Mircea Lucescu, "Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım, almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için bu gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Nerede oynarsa oynasın, milli takıma yardımcı olacaksa, tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Milli takımı gerçekten isteyen oyuncuları aradığını söyleyen Lucescu, "Kulüp performansı çok ayrı bir şey. Kulüpte 8 ay boyunca kullanılan oyun sistemi var, kendi bölgelerinde ne yapacaklarını biliyorlar. Benim önümde 2 gün var. Analiz, maç hazırlıkları, oyun organizasyonu, ki rakibi incelemem de var, çok kısa dönem içinde aynı şeyleri tekrar etmem gerekiyor. Bu yüzden akıllı oyunculara ihtiyacım var. İstekli, arzulu oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var. Bu oyuncuları aynı zamanda performansları için de eğitmem gerektiği anlamına geliyor." mesajını paylaştı.

"SABRIMIZ OLURSA, ÇOK İYİ BİR EKİP OLACAĞIZ"

Zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Mircea Lucescu, "1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Kulüplerin kendi seyircisi var ve milli takım tüm ülkeyi kapsıyor. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım." diye konuştu.

CENGİZ ÜNDER: "ROMA'DA 3 AY ZORLU GEÇTİ"

Şu anda Avrupa'da oynayan oyuncular olarak iyi durumda olduklarını kaydeden Cengiz, "Avrupa'da şu anda iyi giden bir performansımız var, benim olsun, Enes'in olsun, Cenk abinin olsun, Çağlar'ın olsun. Şu an performansımız iyi gidiyor, milli takıma yansıtırsak iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda bunu milli takıma da yansıtırsak, gelecek daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Roma'da İtalyanca öğrendikçe daha iyi olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Roma'da ilk 3 ayım zor geçti. Adapte olmaya başlayınca bunu sonuca da yansıttım. İtalyanca öğrenince performansım da daha iyi oldu. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım." dedi

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