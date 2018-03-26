Bozdağ açıkladı: Kırmızı bülten çıkarıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Çiftlik BankSoruşturması) Mehmet Aydınisimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır." dedi.