27 Mart 2018 Salı10 Recep 1439
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Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza!

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Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza!
Karadeniz Ereğli Belediyespor forması giyen Engin Baytar, sportmenliğe yönelik hareketleri ve hakeme hakareti nedeniyle 6 maç men cezası aldı.
Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza! Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza! Engin Baytar'a pahalıya patladı! 6 maç ceza!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'da oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar, Çankırıspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ağır bir ceza aldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, AFDK'nin, BAL 6. Grup'un 23. haftasında 1074 Çankırıspor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Engin Baytar'a, hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması ve ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedenlerinden üçer maç men cezası verdiği bildirildi.

 

Karadeniz Ereğli Belediyespor'a ocak ayında imza atan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor formalarını giydi.

Engin, A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 karşılaşmada görev aldı.

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