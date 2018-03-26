Kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor

2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1 (Gök Saray-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor.



ESA TARİH VERDİ



Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya göre, Tiangong-1'in 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşmesi bekleniyor.







ZEHİRLİ ATIKLARLA BİRLİKTE DÜNYA’YA DÜŞECEK



Haftasonu gezegenimize düşebileceği konuşulan uzay istasyonu ile ilgili Aerospace'ten de bir açıklama gelmişti. Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun düşeceği bölgeye ciddi zarar verebileceğini açıklayan uzmanlar riskli hattın Türkiye olabileceği konusunu yineledi.







Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti.