ABD’nin 6. Filo’suna konuk oldular!

Sicilya’daki NATO tatbikatına Preveze denizaltısı ve Gelibolu firkateyniyle katılan TSK, ABD’nin 6. Filo’suna konuk oldu.

NATO’nun her yıl planlı olarak düzenlediği ‘Dynamic Manta Tatbikatı’na TSK’nın yanı sıra İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, ABD, Belçika, İngiltere, Almanya, Norveç ve Kanada orduları katıldı. Tatbikatın ana karargâhı, ABD’nin 6. Filo’sunun Sicilya Adası’ndaki NAS Sigonella Hava Üssü’nde oluşturuldu.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre 6. Filo’nun hava üssünde konuşlanan unsurlar arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait CN-235 tipi deniz karakol uçağı ve personeli de yer aldı. 8 ülkeden 11 karakol uçağının NAS Sigonella Hava Üssü’nde konuşlandırıldığı belirtildi. 10 gün süren tatbikata NATO müttefiki ülkelerden 9 firkateyn ve muhrip, 6 denizaltı, 13 deniz karakol uçağı ve helikopter katıldı. NAS Sigonella Hava Üssü’nden toplam 91 sorti uçuş gerçekleştirildi. Tatbikata katılan TCG Gaziantep fırkateyni, halihazırda NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevinde bulunuyor. TCG Preveze denizaltısı ise tatbikata katılımının yanı sıra İtalya’nın Augusta Limanı’nı da ziyaret etti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

6. Filo’ya bağlı gemilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD firması ExxonMobil ile birlikte yürüteceği sondaj çalışmasını Türkiye’nin olası saldırılarından korumak üzere Akdeniz’e açıldığı iddia edilmiş, ABD’li yetkililer bunu yalanlamıştı. 6. Filo’ya bağlı gemilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol Limanı ile Yunanistan’ın Ege’deki Siros Adası’nı ziyaret etmesinin “ikili askeri ilişkileri geliştirme” çerçevesinde olduğu açıklanmıştı. Bu tartışmaların devam ettiği günlerde TSK ile Yunan ordusunun 6. Filo’ya ait hava üssünün ev sahipliğindeki tatbikata birlikte iştirak etmeleri dikkat çekti.