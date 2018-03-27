Didik didik aranıyor! Özel Kuvvetler peşinde

Afrin PKK’lı teröristlerden tamamen temizlenirken, kaçanların izleri kırsalda sürülüyor. Özel kuvvetler ve seçilmiş ÖSO mensupları mağaraları tek tek temizleyerek titiz bir çalışma yürütüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin merkez YPG/PKK’lı teröristlerden arındırılırken, kaçanların izleri kırsalda sürülüyor. Özel kuvvetler ve seçilmiş ÖSO mensupları kırsaldaki sığınak ve mağaraları bir bir arıyor. Özel birlikler, TSK’nın geliştirdiği Nüfuz Edici Bombaların (NEB) arazi yapısı nedeniyle etkili olmadığı yerlere girerek çok sayıda tuzaklı mayın ve el yapımı bombayı (EYP) imha ediyor.

Afrin’in terör örgütünden temizlenmesinin ardından kırsala kaçan teröristlerin de yakalanması için operasyonlar sürüyor. YPG/PKK’lı teröristlerin izini süren Özel Kuvvetler ve ÖSO’nun operasyonlarını aralıksız sürüyorTSK envanterine geçen yıl giren yerli yapım NEB’lerin arazi şartları ve coğrafi konum nedeniyle kullanılamadığı noktalarda özel birlikler titiz bir çalışma yürütüyor.

NEB’LER ÇOK ETKİLİ

Afrin’in batısında kalan ve kente 20 dakika uzaklıktaki dağlarda teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklar bir bir kontrol ediliyor. Olası tuzaklara karşı oldukça dikkatli ve planlı bir şekilde çalışma yürüten güvenlik güçleri hız kesmeden devam ediyor.

MİLLİYET