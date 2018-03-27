27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Yeni detaylar ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurlarına parası verilecek

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Yeni detaylar ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurlarına parası verilecek
Milleti dolandırıp kaçan Çiftlik Bank’ın sahibiyle ilgili ilk şikâyeti, 24 Kasım 2017’de Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyet sayesinde 11 milyon TL’ye el konuldu.
Yeni detaylar ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurlarına parası verilecek Yeni detaylar ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurlarına parası verilecek Yeni detaylar ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurlarına parası verilecek

Yüksek kâr vaadiyle 132 bin kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın (27) hakkındaki ilk şikâyetin, 24 Kasım 2017’de Sakarya’nın Taraklı ilçesinin Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti: Mehmet Aydın ‘dünyanın en büyük mavi yumurta üretim tesisi’ olacağını iddia ettiği Taraklı’daki tesisin 4 Kasım 2017’deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural’ı da davet etti.

Koç, Özkaraman ve Kural’ın katıldığı açılışta olmayan tavuk ve inekler soruşturmanın delili oldu. Kaymakam ve belediye başkanına 200-300 yerli tavuktan başkasını gösteremeyen Mehmet Aydın, şüpheleri üzerine topladı. Açılışın ardından çiftliği gözetim altına alan kaymakamlık, 24 Kasım 2017’de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kaymakam Koç şikâyet dilekçesinde, “Saadet zinciri olduğundan şüphelenilen şirket hakkında, vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için soruşturma yapılmasını rica ederim” dedi. Çiftlik Bank’ın bağlı olduğu ‘Famegame Software’ şirketinin KKTC’de kurulduğu da hatırlatıldı

'İSTİSMAR EDİLİYOR’

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un, Sakarya Geyve Cumhuriyet Savcısı Tacettin Aykol’a verdiği dilekçedeki detaylar dikkati çekti. Kaymakamlık dilekçesinde çiftliğin vaat edilen kapasitede olmadığı, üretimi yapacak hayvanların bulunmadığı, yeni satın aldıkları arazide tadilat yapmadıklarının belirlendiği vurgulandı. Dilekçedeki “Vatandaşın para kazanma güdüsünün istismar edildiği açıktır” ifadesi, dolandırıcılığın ortaya çıkarılması için ilk işaret oldu. 

HESAPLAR BLOKE

Geyve Cumhuriyet Savcısı Tacettin Aykol, dilekçeyi aynı gün işleme koydu, Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat ile teknik takip yapılıp telefonlar dinlenmeye başlandı. Çiftlik emniyet tarafından 24 saat gözlemlenmesine rağmen şikayetçi olmadığı için kimse hakkında yakalama kararı çıkarılamadı. Delilleri bir ayda toplayan Geyve Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet Aydın ve şirket yetkililerinin Sakarya’daki banka hesaplarına bloke koydurdu. Banka hesaplarındaki 11 milyon TL’ye devletin el koymasıyla paniğe kapılan Mehmet Aydın, Sakarya’daki faaliyetlerini yavaşlattı. Savcılık talimatıyla el konulan 11 milyon TL’nin adli emanette olduğu öğrenildi.

TAVUKLARIN PARASI MAĞDURLARA VERİLECEK

Dolandırıcılık ile ilgili ilk soruşturmayı başlatan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank’ın  Taraklı’daki çiftliğinde bulunan tavuklarla yumurtalar için satış kararı aldı. Çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihale ile satılacak. İhaleyi Taraklı Mal Müdürlüğü yapacak. Satıştan elde edilen gelirle mağdurların parası ödenecek.

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