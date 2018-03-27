TSK, Kandil'i başlarına yıktı! PKK'ya ağır darbe

TSK:Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. TSK, son olarak Kandil'e gerçekleştirilen hava harekatının ve Hatay'da düzenlenen hava destekli operasyonun neticeleri ile ilgili kritik bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama şöyle:

- Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

- Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.