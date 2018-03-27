27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:23Güneş 06:50Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 23°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 117.499 0.93
  • Altın: 172,926 0.20
  • Dolar: 3,9751 -0.03
  • Euro: 4,9472 -0.02

Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildi

»
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da artık İHA kullanmaya başlıyor.
Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildi
Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildi Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildi Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildi

TAİ silahlı ve uydu kontrollü ANKA-S İHA'nın ardından havadan sinyal istihbaratı toplayabilen ANKA'yı geliştirerek MİT'e teslim etti. Yeni insansız hava aracına ANKA-İ adı verildi. Uçağa ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik ve görüntü istihbaratı toplayan sistemler yüklendi. Uçak elektronik istihbarat görevini yaparken radarlardan ve füze kılavuz sistemlerinden gelen sinyalleri algılayarak analiz edecek, hedef bölge üzerinde uçarken telsizler ve veri linklerinde gerçekleşen haberleşmeleri dinleyecek. Böylece bir tehdit durumunda güvenlik ve askeri birimler erkenden uyarılacak.

SİLAHI DA VAR

Gazete Vatan'da yer alan habere göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yeni ANKA-i İHA sisteminde SAR Radarı, silah ve kamera faydalı yüklerine ilave olarak yeni yetenek kazandırıldığını duyurdu. MİT'e teslim edilen ANKA-İ dışında uydu kontrollü ANKA-S'ten Türk Hava Kuvvetleri'ne 4 adet teslim edildi. TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, Jandarma Genel Komutanlığı'na verilen silahlı ANKA-B için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da sipariş verdiğini belirtti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi!Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi!Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmada öldürülen 11 teröristten 6'sının geçen yıl 2 polisi şehit eden PKK'lılar olduğu belirlendi.
Türkiye'den yeni hamle: Halep'e kadar...Türkiye'den yeni hamle: Halep'e kadar...TSK ve ÖSO’nun, Fırat Kalkanı ile başlayıp Zeytin Dalı Harekâtı’yla sürdürdüğü sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme operasyonuna Tel Rifat ve Münbiç operasyonlarıyla devam edeceği öğrenildi.
Erdoğan’dan uyarı: Yoğun şikâyet geliyor, takipteyimErdoğan’dan uyarı: Yoğun şikâyet geliyor, takipteyimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili şikayetler aldığını söyledi.
Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildiOnunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildiMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da artık İHA kullanmaya başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umduklarını belirterek, AB'ye "Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim." çağrısında bulundu.
Türk jetlerinin uçmadığını nasıl öğrendiler?Türk jetlerinin uçmadığını nasıl öğrendiler?Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, İdlib’de bir Rus savaş uçağı Tahriru’ş Şam (HTŞ) militanları tarafından düşürülmüştü.
  • Tunceli - Erzincan yolunda çatışma! Yollar kapandı27 Mart 2018 Salı 09:27
  • Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarına CHP sahip çıktı27 Mart 2018 Salı 09:15
  • Türkiye'ye mesaj gönderdi! 'TSK'yı güllerle karşılayacağız'27 Mart 2018 Salı 09:00
  • Afrin'den acı haber! 2 şehit27 Mart 2018 Salı 08:45
  • TSK, Kandil'i başlarına yıktı! PKK'ya ağır darbe27 Mart 2018 Salı 08:40
  • Yeni detaylar ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurlarına parası verilecek27 Mart 2018 Salı 08:35
  • İşte Erdoğan'ın TSK'ya verdiği emrin detayları27 Mart 2018 Salı 08:30
  • Sürpriz tanık ortaya çıktı: Birden ortadan kayboldu27 Mart 2018 Salı 07:45
  • Türk düşmanı Cem Özdemir yine haddini aştı27 Mart 2018 Salı 07:30
  • Didik didik aranıyor! Özel Kuvvetler peşinde27 Mart 2018 Salı 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri