Onunla yeni dönem başlıyor! MİT'e teslim edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da artık İHA kullanmaya başlıyor.

TAİ silahlı ve uydu kontrollü ANKA-S İHA'nın ardından havadan sinyal istihbaratı toplayabilen ANKA'yı geliştirerek MİT'e teslim etti. Yeni insansız hava aracına ANKA-İ adı verildi. Uçağa ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik ve görüntü istihbaratı toplayan sistemler yüklendi. Uçak elektronik istihbarat görevini yaparken radarlardan ve füze kılavuz sistemlerinden gelen sinyalleri algılayarak analiz edecek, hedef bölge üzerinde uçarken telsizler ve veri linklerinde gerçekleşen haberleşmeleri dinleyecek. Böylece bir tehdit durumunda güvenlik ve askeri birimler erkenden uyarılacak.



SİLAHI DA VAR

Gazete Vatan'da yer alan habere göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yeni ANKA-i İHA sisteminde SAR Radarı, silah ve kamera faydalı yüklerine ilave olarak yeni yetenek kazandırıldığını duyurdu. MİT'e teslim edilen ANKA-İ dışında uydu kontrollü ANKA-S'ten Türk Hava Kuvvetleri'ne 4 adet teslim edildi. TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, Jandarma Genel Komutanlığı'na verilen silahlı ANKA-B için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da sipariş verdiğini belirtti.