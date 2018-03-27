Tunceli Erzincan karayolu pülümür vadisinde yürütülen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Tunceli - Erzincan yolunda çatışma! Yollar kapandı
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