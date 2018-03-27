Türk jetlerinin uçmadığını nasıl öğrendiler?

Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, İdlib’de bir Rus savaş uçağı Tahriru’ş Şam (HTŞ) militanları tarafından düşürülmüştü.

Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik 20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, İdlib’de bir Rus savaş uçağı Tahriru’ş Şam (HTŞ) militanları tarafından düşürülmüştü. Bu gelişmenin ardından Suriye hava sahası Türk uçaklarına birkaç günlüğüne kapatılmıştı. Hava sahasının kapatılmasıyla TSK’ya ait savaş uçakları bir süre Afrin semalarında uçamadı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

TSK’ya ait savaş uçaklarının Afrin’de uçmadığı sürede bölgede bulunan YPG’li yabancı bir teröristin dikkat çeken paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Ulaşılan bilgilere göre, geçen 4 Şubat tarihinde Chris Gingell adlı bir Facebook kullanıcısı, Maryanne Lavrence adlı lejyoner teröriste “Afrin üzerindeki uçuşları biliyor muyuz?” şeklinde bir soru sordu. Lavrence da Facebook sayfasında bu soruya şaşırtıcı bir yanıt verdi. Lavrence cevabında “Askeri hava trafik kontrolörü, Türk uçaklarının Suriye üzerinde olmadığını söyledi” ifadelerini kullandı. Bu yanıtın ardından Suriye’de PKK saflarında bulunan yabancı teröristlerin, kendi ülkelerinden istihbarat aldığı yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.

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