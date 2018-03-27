Türkiye'den yeni hamle: Halep'e kadar...

TSK ve ÖSO’nun, Fırat Kalkanı ile başlayıp Zeytin Dalı Harekâtı’yla sürdürdüğü sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme operasyonuna Tel Rifat ve Münbiç operasyonlarıyla devam edeceği öğrenildi.

TSK ve ÖSO’nun, Fırat Kalkanı ile başlayıp Zeytin Dalı Harekâtı’yla sürdürdüğü sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme operasyonuna Tel Rifat ve Münbiç operasyonlarıyla devam edeceği, Halep’e kadar 30 kilometre derinliğinde güvenli bir bölge oluşturulacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız” sözlerinin ardından, gözler Afrin’in 21 kilometre güneydoğusundaki Tel Rifatİlçesi’ne çevrildi.

Suriye’yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu’nun geçtiği Tel Rifat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terör koridorunu Akdeniz’e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız” ifadesini kullandı.

ASKERİ GÜÇSÜZ MÜNBİÇ GİRİŞİMİ

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Fırat Nehri’nin batısını terör örgütlerinden arındırmayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) önce Tel Rifat, ardından Münbiç’e yönelik operasyonları gerçekleştirmesi bekleniyor. Münbiç’in terörden askeri güç kullanmadan, diplomatik çözümle arındırılmasına yönelik girişimler de devam ediyor.

30 KİLOMETRE DERİNLİKTE GÜVENLİ BÖLGE

Böylece Fırat Kalkanı Harekâtı’nda kontrol altına alınan bölge ile Zeytin Dalı Harekâtı’nda kontrol altına alınan bölgeye halen PYD/YPG kontrolünde olan alan da ilave edilecek. Türkiye-Suriye sınırında Akdeniz kıyısından Fırat Nehri’ne kadar oluşturulacak güvenli bölge rejim kontrolündeki Halep’e kadar uzanacak. Münbiç’te de kontrol sağlandığında, Fırat’ın batısında oluşturulan güvenli bölgenin derinliği her noktada en az 30 kilometreye ulaşmış olacak.

TSK, Astana mutabakatı çerçevesinde, Afrin’in güneyindeki İdlib’de 12 gözlem noktası oluşturacak. Bunlardan 7’si faaliyete geçirildi. Tel Rifat terörden arındırıldığında, TSK İdlib’deki gözlem noktalarına kadar ulaşan geniş bir hattı kontrol altına almış olacak.

Bu bölge kontrol altına alındığında, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatı canlanacak, Suriyeliler büyük kitleler halinde ve güvenli şekilde evlerine dönebilecek. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde, ABD Afrin bölgesindeki PYD/YPG’lilere Minnag Havaalanı’nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. Tel Rifat’ın kontrol altına alınmasının ardından TSK, Minnag Havaalanı’nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.