27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki: Karşılık vereceğiz!

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD'ye sert bir karşılık vereceğini söylerken, buna karşın ABD ile yapıcı bir işbirliğine hâlâ açık olduklarını söyledi.
Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki: Karşılık vereceğiz!
Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki: Karşılık vereceğiz! Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki: Karşılık vereceğiz! Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki: Karşılık vereceğiz!

ABD ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına, Moskova'dan yanıt geldi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ayrı ayrı açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,"daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek'' diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıs ise ABD'ye sert bir karşılık vereceğini söylerken, buna karşın ABD ile yapıcı bir işbirliğine hâlâ açık olduklarını söyledi.

KARIŞILIK VERİLECEK

 ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir çok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Rusya’dan yanıt geldi. Rus senatör Vladimir Cabarov, en az 60 ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek” dedi.

ABD İLİŞKİLERİ YOK ETTİ

Kararla ilgili konuşan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, “ABD yönetiminin bu kararla ikili ilişkilerden geriye kalanı da yok ettiğini” söyledi. Rus senatör Vladimir Cabarov, Washington’ın bu adımına karşılık olarak, en az 60 ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti.

PESKOV: SUÇLAMA ASILSIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da karşılıklılık ilkesine göre hareket edecekleri söyledi. Peskov, “‘Elbette, daha önce olduğu gibi karşılıklılık ilkesine göre hareket edilecek” dedi.

Skripal’ın zehirlenmesinde Rusya’nın suçlanmasını eleştiren Peskov, ”Sebep olarak sözde Skripal dosyası gösteriliyor. Daha önce dile getirdik, şimdi de tekrarlıyoruz: Rusya’nın bu olayla hiçbir ilgisi yok. Bunun hatalı olduğuna inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre sebep olarak sözde Skripal dosyasının gösterilmesi asılsız” dedi. Peskov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi içinse ”Alınan bu kararlarla ilgili oldukça üzgünüz”ifadelerini kullandı.

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