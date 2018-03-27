Milliler Karadağ deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.
Karadağ ile ikinci maç
A Milli Takım, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.
İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.
Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.
KARADAĞ - TÜRKİYE
STAT: Podgorica
HAKEM: Milorad Mazic
SAAT: 20.10
KARADAĞ: Mijatovic, Stojkovic, Savic, Tomasevic, Mijuskovic, Vukcevic, Ivanic, Jovovic, Jovetic, Kojasevic, Beqiraj
TEKNİK DİREKTÖR: Ljubisa Tumbakovic
TÜRKİYE: Volkan, Gökhan, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu