UEFA'nın kararı sızdı! G.Saray men cezası...

UEFA ile 9 Mart'ta görüşen Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı merak konusuyken ortaya atılan iddialarda Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak. Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe’nin aldığı gibi tedbir karar

Galatasaray Kulübü’nden yapılan birçok açıklamada kulübün UEFA'dan men cezası almayacağı yönündeydi.

Goal Türkiye’nin haberine göre Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek ya da transfer cezası almayacak.

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe’nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak.

Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA’yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.