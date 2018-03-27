Almanya - Brezilya maçı şifresiz!

Futbol severler ekran başına! Dünya futbolunun iki büyük devi kozlarını hazırlık maçında paylaşıyor. Almanya – Brezilya arasındaki karşılaşma naklen ve sadece Ülke TV’de ekrana geliyor.

Dünya futboluna iz bırakan iki takım. Kadrosunda Mesut Özil’i, Thomas Müller’i, Kroos’u bulunduran Alman panzerleri, Neymar’lı, Marcelo’lu, Coutinho’lu Latin Amerika sambacılarıyla karşılaşacak. Dünya kupası yolculuğunda devlerin hazırlık maçları 27 Mart saat 21.45’te Ülke TV’de yayınlanacak.

Dünya kupasının son şampiyonu Almanya ile bu kupayı en fazla kazanan Brezilya Ülke TV ekranlarında izleyenlere futbol resitali yaşatacak. Sambacılar 2014 dünya kupasında yaşadıkları 7-1’lik tarihi hezimetin rövanşını bu karşılaşmada alabilecek mi?

Almanya – Brezilya hazırlık maçı 27 Mart Saat 21. 45’te naklen ve sadece futbolun yeni adresi Ülke TV’de…

ÜLKE TV HD

TÜRKSAT 4A

FREKANS: 12103

POLARİZASYON: YATAY

SYMBOL RATE: 8333

FEC: 2/3

MODULASYON: 8SPK

PİLOT: ON

ÜLKE TV SD

TÜRKSAT 4A

FREKANS: 12236

POLARİZASYON: DİKEY

SYMBOL RATE: 4000

FEC: 5/6

DIGITURK 38.Kanal

TİVİBU HD 40.Kanal SD 361.Kanal

KABLO TV

Teledünya HD 63.Kanal – SD 923.Kanal

Analog Kablo TV K8

D-SMART 49.Kanal

UYDU ALICILARI NASIL AYARLANACAK

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Diğer uydu alıcıları içinse, 11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılacak.

Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

Teknik Destek İçin Bize Ulaşın:

Tel: 0 212 437 85 93 – 0216 316 19 61

Cep: 0553 244 70 32

Sabit telefonlardan ücretsiz aranabilir: 0800 261 91 14 – 0800 211 20 88