27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi!

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Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi!
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu. Çıkan çatışmada öldürülen 11 teröristten 6'sının geçen yıl 2 polisi şehit eden PKK'lılar olduğu belirlendi.
Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi! Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi! Amanoslar'da çatışma! Acı haber geldi!

Terör örgütü PKK'lı bir grup yuvalandığı Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Hareket timleri tarafından yürütülen arama tarama çalışması sırasında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle karşılaşıldı. Saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yakın hava desteği de sağlanan güvenlik güçleri, 11 teröristi etkisiz hale getirildi.

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Hatay Valisi Erdal Ata, Arsuz ilçesi kırsalında dün gece terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 uzman çavuş şehit olduğunu açıkladı. 

Vali Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edilmesi üzerine bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda şuan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ancak bu sabaha karşı arazi taramasında yaralı bir teröristin ateş açması üzerine bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıklayan Vali Ata, "Amanos Dağlarında bir tane dahi terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı devam edecek. Jandarmanın yaptığı istibarat çalışmaları neticesinde jandarmamız ve silahlar kuvvetler daha önce hareket geçti ve onların eylemleri engellendi. Eylemi Zeytin Dalı Harekatı'na misilleme olarak yapmak istedikleri bilgisi var" dedi. 


2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Bu arada etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve  Bayram Bozdoğan'ın şehit eden PKK'lılar olduğu da anlaşıldı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise öldürülen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldığını bölgedeki operasyonların ise devam ettiği bildirildi. Açıklamada şöyle dendi:

"Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerimiz tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde 26 Mart'ta bir grup terörist tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, bir tabanca ve bunlara ait muhtelif çap ve sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017'de Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ile 18 Mart 2018'de Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri sürdürülmektedir."

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