Fernandao: 6-2'de abartacak ne var!

Kayseri maçıyla yeniden ilk 11'e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi. 6-2'lik Boluspor yenilgisinin ise çok abartıldığını belirten Brezilyalı forvet, "Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı ve skor çok da önemli değil. Bunun üzerinden yıpratılmamızı doğru bulmuyorum" dedi.