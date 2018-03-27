Fenerbahçe'de Aykut Kocamantarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.
Sarı-Lacivertli Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans sonrası sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Genç orta saha oyuncusunun F.Bahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Akşam)
27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Ozan Tufan'ın kaderi belli oldu!
Fenerbahçe'de Aykut Kocamantarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı.
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