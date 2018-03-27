BAE'den Katar jeti iddiası

WAM, kışkırtıcı olarak nitelediği ve daha önce de iki defa benzeri tekrarlandığını söylediği eylemi kınadı.
Katar, BAE’nin Katar hava sahasını ihlal etmesinin üstünü örtmek için ortaya attığını savunarak iddiaları reddetti.
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WAM, kışkırtıcı olarak nitelediği ve daha önce de iki defa benzeri tekrarlandığını söylediği eylemi kınadı.
Katar, BAE’nin Katar hava sahasını ihlal etmesinin üstünü örtmek için ortaya attığını savunarak iddiaları reddetti.