ABD'nin 'S-400 tehdidine' Türkiye'den cevap

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir"dedi.

ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, verdiği röportajda Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söylemişti.

CANİKLİ: ETKİLEMEZ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz" dedi.