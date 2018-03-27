Tel Rıfat operasyonu başladı!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi.

Afrin'in doğusundaki ilçe Tel Rıfat'ın YPG'li teröristlerden temizlenmesi için beklenen operasyon başladı.

Yerel kaynaklar, Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor.

ZEYTİN DALI TEL RIFAT'IN ALINMASIYLA TAMAMLANACAK

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı, Tel Rıfat'ın alınmasıyla tamamlanacak.

OPERASYONA 10 BİN SİLAHLI UNSUR KATILACAK

İhlas Haber Ajansı, bugün geçtiği haberde namluların Tel Rıfat'a çevrildiğini bildirmişti. Ajans, ÖSO'ya bağlı 10 bin silahlı unsurun operasyona katılacağını aktarıyor.

TEL RIFAT HALKI TSK'YI DAVET ETMİŞTİ

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının kurtarılması için bir araya gelmişti. Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında toplanan ve ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat'a genişletilmesi için çağrıda bulunmuştu.

2 YILDIR TERÖRİSTLERİN ELİNDE

Tel Rıfat, Afrin'in 25 kilometre güneydoğusunda, 50 bin nüfusa sahip bir ilçe. Terör örgütü YPG/PKK, 2 yıl önce rejimin de desteğiyle bu ilçeyi ele geçirdi.

Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan binlerce Tel Rıfatlı, Fırat Kalkanı bölgesine sığındı. Tel Rıfat'ın 1 kilometre uzağındaki Şeyh İsa Köyü de 2 yıldır teröristlerin kontrolünde.

ETRAFI TERÖR MEVZİLERİYLE ÇEVRİLİ

Fırat Kalkanı bölgesine sıfır noktada olan köy, YPG/PKK terör örgütünce siperlerle çevrilmiş durumda. Teröristler buradan, sivillerin olduğu bölgelere sürekli havan ve roket atışı yapıyor.

MİLLİYET