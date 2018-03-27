27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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12 bin kişi Erdoğan'ın emrini bekliyor!

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12 bin kişi Erdoğan'ın emrini bekliyor!
İki ayı bulmadan PKK/PYD-YPG’nin güvendiği tünel, hendek ve mevzileri yerle bir ederek Afrin’i kontrol altına alan Türkiye, gözünü doğuda Münbiç’e çevirmiş durumda.
12 bin kişi Erdoğan'ın emrini bekliyor! 12 bin kişi Erdoğan'ın emrini bekliyor! 12 bin kişi Erdoğan'ın emrini bekliyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç konusunda yürütülen müzakereler konusunda gelinen noktayı “anlayış” birliği olarak özetledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'e olası bir operasyonun sinyalini her geçen gün sıklaştırırken, Türkiye bölgedeki bölücü örgütün her hazırlığını da takip etmeyi sürdürüyor.

MORALLERİ DİPTE

 

Coğrafya olarak Afrin’e göre Münbiç’in operasyona çok daha uygun olduğunun altı çizilirken, TSK ve ÖSO, bölücü örgütün inşa ettiği tünelleri, ABD’den sağladığı ağır silahları hangi noktalara mevzilediğini, kaç terörist bulunduğunun hepsini biliyor

Kaleye çevirdiği Afrin’de TSK ve ÖSO tarafından kısa sürede yenilgiye uğratılan terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin büyük bir moral bozukluğu yaşadığı ve gücünün zayıflatıldığı ifade ediliyor.

HALKTAN “KURTARIN” FERYADI

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Münbiç’te PKK/ PYD terör örgütünün baskısına maruz kalan halkın “Bizi bir an önce bu terör örgütünden kurtarın. Artık dayanamıyoruz” mesajları gönderdiği kaydediliyor. Son olarak Zeytin Dalı Harekatı’na yakın Tel Rifat bölgesinde de halk benzer taleple meydanlara çıkmıştı.

ATTIKLARI ADIM BİLİNİYOR

ÖSO kaynakları, PKK/ PYD-YPG’nin ABD’den tedarik ettiği ağır silahları Münbiç’te her noktada yerleştirdiğini bildirirken, Afrin’de dev tünellerin terör örgütünü korumadığı gibi Münbiç’teki tünellerin de onları korumayacağını belirtiyor. Terör örgütünün Münbiç’te de tüneller inşa ettiği ancak bunların Afrin’dekilerden daha daha küçük olduğu belirtiliyor.

Münbiç operasyonu için harita üzerinde çalışmalarını tamamlayan ÖSO, bölücü örgütün hangi noktada nasıl üs kurdukları, nerelerde büyük nerelerde küçük tüneller inşa ettiğinin bilindiğini vurguluyor.

10 GÜNDE TEMİZLİK

Afrin, dağlık arazi yapısı ve zor mevsim koşulları dikkate alındığında 58 günde terörden temizlenirken Münbiç’in, operasyon için coğrafi yapısı düz olduğuna dikkat çekiliyor. Hava şartlarının düzeldiğine vurgu yapılırken ÖSO kaynakları ABD’nin terör örgütü PKK/ PYD-YPG’den desteğini çekmesi halinde bölgenin 10 günde kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. PKK/ PYD’nin Afrin’deki gibi kalın beton duvarlar ve odalardan oluşan hazırlıklarının Münbiç’te olmadığı belirtiliyor. Söz konusu unsurların olası bir harekatın neticesini hızlandıracağı bildiriliyor. Operasyona start verilmesiyle Afrin nedeniyle moral bozukluğu yaşayan örgütten birçok teröristin de kaçağı belirtiliyor.

MÜNBİÇ’TE 2 BİN 400 TERÖRİST

Münbiç’te halen Kandil’den gelen 400 civarında ve yerel unsurlardan oluşan 2 bin civarında bir terörist varlığının bulunduğu öğrenildi. TSK’nın operasyon başlaması durumunda Rakka, Aynel Arap ve Haseke’den ‘terörist desteği’ gelebileceği tahmin ediliyor.

ERDOĞAN’IN EMRİ BEKLENİYOR

Hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan ÖSO’nun, harekat için Münbiç’e 70 kilometre bir mesafede hazır beklediği öğrenildi. 3 bini Münbiçli toplamda 12 bin kişiden oluşan ÖSO gücünün operasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emrini beklediği bildiriliyor. Türkiye ile Amerika’nın Münbiç konusunda uzlaşması durumunda ÖSO birliklerin sayısının yarı yarıya düşebileceği belirtiliyor.

YENİ ŞAFAK

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