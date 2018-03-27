27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...

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Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın'ın ifadelerinde dikkati çeken detaylar yer alıyor.
Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...
Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar... Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar... Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...

Şüpheli Savaş Yıkılmaz ifadesinde, para kazanmak amacıyla reklamlarını gördüğü "Çiftlik Bank"a ilk etapta 760 lira yatırdığını, toplantılara katıldığını ve çiftlikleri gezdiğini söyledi.

Annesinin bileziklerini bozdurarak 15 bin, daha sonra babasının aracını satarak 70 bin lira yatırdığını belirten Yıkılmaz, "Daha sonra parça parça para yatırdım, toplamda 500 bin liraya kadar para yatırdım. Bu oyundan para kazanınca Bakırköy'de Çiftlik Bank isim hakkını alarak şarküteri açtım, ürün sattım ve para kazanmaya başladım. Ziyaret amaçlı Mehmet Aydın'ın yanına gittim. 500 bin lira değerinde hayvanımın olduğu hesaplandı, ana param olan 500 bin lirayı bana iade etti. Bana İstanbul'da tarım ve hayvancılık üzerine yeni açacağı şirkete genel müdür olmayı teklif etti, ben de kabul ettim. Şirket kuruldu ancak beni genel müdür olarak değil, yönetim kurulu başkanı olarak atadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda ikisinin de aynı şey olduğunu söyledi." dedi.

Yıkılmaz, şirketteki çalışma alanını anlatarak, "Yönetim kurulu üyesi olarak 'Çiftlik Bank' adına Tekirdağ Saray'da bulunan çiftliği 6 milyon 500 bin, Sakarya Taraklı'da bulunan tesisi 2 milyon 900 bin liraya satın aldım. Satın aldığım çiftliklerin anlaşmasını yapıp firari Mehmet Aydın'a bildiriyordum." ifadelerini kullandı.

Satın aldığı bu tesislerin karşılığında "Çiftlik Bank" şirketinden 700 bin lira prim aldığını aktaran Yıkılmaz, şirkette gayrıresmi işlerin döndüğünü anladığını belirtti..

- Mehmet Aydın'ın tehdit ettiği iddiası

Mehmet Aydın'a "İşler böyle olacaksa işi bırakmak istiyorum." dediğini belirten Yıkılmaz, "Mehmet Aydın beni, 'Eğer şirketten ayrılacaksan şirket içerisinde olan şeylerden başka birilerine söz edersen senin için iyi olmaz.' diye tehdit etti. Ben de bunun üzerine eğer bana şirkete para yatıracağını söyleyenler olursa ben para yatırmamalarını söyleyeceğimi kendisine söyleyince Mehmet Aydın yanımızdan ayrılması üzerine bu konuşmaya tanık olan 2 kişi beni darbetti ve ailemle tehdit ettiler." diye konuştu.

Yıkılmaz, bu olayın yaşandığı 2018 Ocak ayından sonra şirkete hiç gitmediğini, noter aracılığıyla şirketten istifa ettiğini söyledi.

- "Mehmet Aydın ve eşi, beni Uruguay'a çağırdı"

Şirketin firari sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın'ın ifadesinde, eşi Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın 2017 Mayıs ayında "Çiftlik Bank" oyununu kurduklarını öğrendiğini kaydetti.

Oyuna binaen Bursa Karacabey ve İnegöl'de çiftlik açtıklarını duyduğunu belirten Hava Aydın, "Bir süre sonra kaynım Mehmet Aydın ve Sıla, balayı için Uruguay'a gittiler. Haziran 2017 içerisinde beni Uruguay'a çağırdılar. Uruguay'a gittiğimde Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile Montevideo'da buluştuk ve şu anda sosyal medyada ve internette Mehmet Aydın'ın bulunduğu villa diye gösterilen villaya gittik. Ben Uruguay'a gittikten 4 gün sonra eşim Fatih Aydın Uruguay'a geldi ve biz tartıştık, ertesi gün geri geldim." ifadesini kullandı. 

Eşi Fatih ve Mehmet Aydın'ın 2017 yılının Ağustos ayında yurt dışına gittiğini aktaran Aydın, ifadesinde şunları dile getirdi:

"Eşim bir daha geri gelmedi ama duyduğum kadarıyla Mehmet Aydın geri geldi ve yine gidip geldi. En sonda bu olay ortaya çıktı ve Mehmet Aydın'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Ben eşim Fatih Aydın ile en son hatırladığım kadarıyla 2,5 ay önce Ocak ayında telefonda görüştüm, bana Arjantin'de olacağını, burada ve Uruguay'da inşaat işleri yapacağını söyledi." 

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Çolak, Savaş Yıkılmaz, şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. 

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Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz ve firari şirket sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın'ın ifadelerinde dikkati çeken detaylar yer alıyor.
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