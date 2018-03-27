Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a skandal sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağza alınmayacak haddini aşan sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, milletin yüzde 52'sinin oyunu almış Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'İşgalci' dedi.

İşte haddi aşan sözler:

Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat sen gayri millisin. Sen işgalcisin işgalci. 2019'da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecekler" dedi.

TERÖR YANDAŞLARINA DA DESTEK

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları hatırlatarak, "Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya.. Sen kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler babanın malı mı? Bu ülkenin malı. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez" şeklinde konuştu.