Tren iddialarına açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'la olası görüşmesi öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret etmek için "yüksek güvenlikli" trenle yola çıktığı ileri sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un "yüksek güvenlikli" bir trenle Pekin'e gittiği iddialarına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında başkentte dün artan güvenlik önlemleri ve Kuzey Kore lideri Kim’in Çin’e geldiğine yönelik söylentiler çıktığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, “Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız” ifadelerini kullandı.