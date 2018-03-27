27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Emre Can'dan transfer iddialarına tepki!

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Emre Can'dan transfer iddialarına tepki!
Liverpool'da forma giyen Emre Can, "Yalan haberler ya da dedikodularla ilgili daha fazla yorum yapmayacağım. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Emre Can'dan transfer iddialarına tepki! Emre Can'dan transfer iddialarına tepki! Emre Can'dan transfer iddialarına tepki!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Emre Can, transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmayacağını ve önceliğinin bir an önce sahalara dönmek olduğunu bildirdi.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basında benimle ilgili ilginç haberler çıkıyor. Yalan haberler ya da dedikodularla ilgili daha fazla yorum yapmayacağım. Sakatlığımın geçmesi için çalışıyorum. Bir an önce sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2014 yılında 10 milyon sterlin bonservisle Bayer Leverkusen'den İngiliz temsilcisine giden 24 yaşındaki futbolcu, 168 maçta forma giydi ve 14 gol attı.

Yıldız futbolcuyu, İtalya ekibi Juventus'un renklerine bağlamak istediği İngiliz basınına yansımıştı.

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