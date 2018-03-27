Ankara Büyükşehir'e bomba isim!

Ankara'dan kulis bilgiler aktarmasıyla bilinen gazeteci Ahmet Yavuz, Ak Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının geçtiğini ileri sürdü. Yavuz'un Milli Gazete'eki yazısı şöyle:

Damat da mı değişecek



Hükümet kulislerinden size ilginç bir revizyon diyalogu aktaracağım. En son kabine revizyonuna sayılı günler vardır. Hükümete çok yakın, hatta angaje bir kurumda “Kabine Revizyonu” konusu görüşülmektedir.

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Meclis’teki zatlardan birisinin sorusu ilginçtir: “Damat da mı değişecek!”

Ortam buz gibi olmuştur. Sorunun sahibi açıklama getirir:

“Başka türlüsü revizyon sayılmaz ki...”

SARAYIN KORİDORLARINDA ÇALAN MÜZİK

Çok yakın bir dostum… Geçtiğimiz günlerde… Bir vesile ile sarayın yolunu tutmuş. Tabi koca saray. Elini kolunu sallaya sallaya her istediğine gidemiyorsun. Bir sürü mihmandar var. Binalar, yerleşkeler, güvenlik, temizlik, aşçılar, işçiler, memurlar… Devletin güvenliği ve itibarından tasarruf olur mu hiç?

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Detayları görmekte mahir o yakın dostumun kulağına hangi müzik çalınmış dersiniz? Kim olacak, Ahmet Kaya değil her halde! Önceleri gazeteci... Sonraları müzisyen, besteci, söz yazarı… Bi şarkısında “Bu şehirde olmaz dağlara gitmeli / Yalnız kurt ölmemeli” dizelerine yer veren… Kızılelma besteleri seslendiren… Karizmatik yorumlarıyla ve “Vay delikanlı gönlüm vay” eseriyle ünlü Ahmet Şafak tabi ki!

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O dostum, küçük ortağın; sarayda bu derece etkili olmasına çok şaşırmış. Daha durun! Bürokrasideki atamalar hele bi başlasın. Hem 2020 sonrasını da kapsayacak bir birliktelik denmedi mi? Neden şaşırıyorsunuz ki! Yeni dönemin ruhu detaylarda gizlidir.

TEŞKİLATLARA ERKEN SEÇİM EMRİ

İktidar adına genel merkezden gelen yetkililer, Kırıkkale İl Teşkilatı Yönetimi’ne sürekli uyarı yapıyormuş. “Seçim var, hazırlıkları dört dörtlük istiyoruz!” diye… “Erken seçim var mı yok mu?” bi karar verin! Bu kadar da garantici olmayın yahu!

SANKİ BUHAR OLUP UÇTU!

Kâh karakolda, kâh cephede, kâh salonlardaydı. Ama şimdi Türkiye Afrin’de zafer kazanmış. Membiç’i, Sincar’ı gözüne kestirmiş. Lakin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortada yok. Sanki bir nazar olmuş! Buhar olup uçmuş. Acep nedendir?

GENELKURMAY BAŞKANI’NIN OKUDUĞU KİTAP!

Tersine alışmıştık da! Bu kez Genelkurmay Başkanı Akar, YÖK’e gitti. Hem de resmi üniformasıyla. Rektörlere, “Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim” konulu bir konferans verdi. Ancak kimsenin göremediği detay dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı konferansında; milattan önce 500’lerde Wu Devleti’nde yaşamış ünlü Çinli lider-komutan, filozof ve bilge olarak bilinen Sun Tzu’nun Savaş Sanatı adlı kitabından şu ilginç detayları paylaştı.

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“Savaş devlet için hayati öneme haizdir.” Bir cümle de ben paylaşayım kitaptan:

“Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler, kazanma ustası olanlar korkmazlar, akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.”

ÖZELEŞTİRİNİN KARŞILIĞI KOLLUKTAN!

Diyelim ki… Kamuoyunun genelinin açıkça karşı olduğu; iktidarın bir politikası var. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gibi. Bu ve benzeri durumlarda muhalefetin karşı çıkmasına iktidarın tepkisi nasıl oluyor? “Muhalefet haklı, geri adım atıyoruz!” mu?, yoksa “bildiğimi yaparım” mı… Bunu siz takdir edin!

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Peki ya kendi içinden olursa… Örneğin parti yöneticileri, milletvekilleri, bakanlar veya yandaş gazeteciler… “Bu uygulama yanlış olur, bize kaybettirir” derse sizce iktidar ne tavır alıyordur?

Bunu da biz söyleyelim. Polis tarafından, şehrin göbeğinde bir günde arabanızın önü iki kez kesilir! Sonra da “pardon” denilir!

BU HIZ HOLLYWOOD’DA BİLE YOK!

Mehmetçik Afrin’i almadan, “Bordo Bereliler Afrin” sinema filmi çekildi ve vizyona girdi. Ne zaman senaryosu yazıldı, ne zaman çekimleri, müziği, kurgusu yapıldı? Maşallah, sinemamız epey hızlı. Acaba Membiç, Sincar, Kandil’in de çekimlerine başlanmış mıdır?

SOYLU’YA ANKARA YOLU MU?

“İktidar, Davutoğlu’nu da düşünür mü?” diye sorulsa da…

İstanbul Başkanlığı için Binali Yıldırım, neredeyse banko aday! Ankara Büyükşehir için de… Ali Babacan ve Emhrullahİşler’in adı geçse de… Süleyman Soylu, parti içinde iyice öne çıkıyormuş. Hatta Cumhurbaşkanı ile bu konu da konuşulmuş.