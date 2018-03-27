NATO'dan Rus diplomatlar için karar

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanın ölümünün ardından İngiltere ve Rusya arasında gerilen ipler dünyaya yayılıyor. En son olarak NATO bünyesindeki Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti.

Dünya genelinde 24 ülkenin, eski bir çifte ajanın İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tutulan Rusya’ya karşı koordineli tepki vererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından NATO da ek önlemleri devreye soktu.



7 RUS GÖREVLİNİN AKREDİTASYONU İPTAL EDİLDİ



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Rus görevlinin NATO nezdindeki akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu adımın Rusya'nın NATO üyesi ülkelerde yürüttüğü istihbari faaliyetlerin kısıtlanması anlamına geldiğini duyurdu.



RUS ÇALIŞANLARIN SAYISI DA DÜŞECEK Kararın ajan krizinde Rusya'ya açık bir mesaj olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak bünyesindeki Rus çalışan sayısının da 30'dan 20'ye düşürüleceğini söyledi.