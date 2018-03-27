Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?

Dünya futboluna iz bırakan iki takım. Kadrosunda Mesut Özil’i, Thomas Müller’i, Kroos’u bulunduran Alman panzerleri, Talisca’lı, Marcelo’lu, Coutinho’lu Latin Amerika sambacılarıyla karşılaşacak. Dünya kupası yolculuğunda devlerin hazırlık maçları 27 Mart saat 21.45’te Ülke TV’de yayınlanacak.
Dünya kupasının son şampiyonu Almanya ile bu kupayı en fazla kazanan Brezilya Ülke TV ekranlarında izleyenlere futbol resitali yaşatacak. Sambacılar 2014 dünya kupasında yaşadıkları 7-1’lik tarihi hezimetin rövanşını bu karşılaşmada alabilecek mi?
Almanya – Brezilya hazırlık maçı 27 Mart Saat 21. 45’te naklen ve sadece futbolun yeni adresi Ülke TV’de…
ÜLKE TV HD
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ÜLKE TV SD
TÜRKSAT 4A
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POLARİZASYON: DİKEY
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FEC: 5/6
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KABLO TV
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Analog Kablo TV K8
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UYDU ALICILARI NASIL AYARLANACAK?
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılacak.
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