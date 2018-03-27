27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?

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Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?
Futbol severler ekran başına! Dünya futbolunun iki büyük devi kozlarını hazırlık maçında paylaşıyor. Almanya – Brezilya arasındaki karşılaşma naklen ve sadece Ülke TV’de ekrana geliyor.
Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda? Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda? Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?

Dünya futboluna iz bırakan iki takım. Kadrosunda Mesut Özil’i, Thomas Müller’i, Kroos’u bulunduran Alman panzerleri, Talisca’lı, Marcelo’lu, Coutinho’lu Latin Amerika sambacılarıyla karşılaşacak. Dünya kupası yolculuğunda devlerin hazırlık maçları 27 Mart saat 21.45’te Ülke TV’de yayınlanacak.

Dünya kupasının son şampiyonu Almanya ile bu kupayı en fazla kazanan Brezilya Ülke TV ekranlarında izleyenlere futbol resitali yaşatacak. Sambacılar 2014 dünya kupasında yaşadıkları 7-1’lik tarihi hezimetin rövanşını bu karşılaşmada alabilecek mi?

Almanya – Brezilya hazırlık maçı 27 Mart Saat 21. 45’te naklen ve sadece futbolun yeni adresi Ülke TV’de…

ÜLKE TV HD
TÜRKSAT 4A
FREKANS: 12103
POLARİZASYON: YATAY
SYMBOL RATE: 8333
FEC: 2/3
MODULASYON: 8SPK
PİLOT: ON

ÜLKE TV SD
TÜRKSAT 4A
FREKANS: 12236
POLARİZASYON: DİKEY
SYMBOL RATE: 4000
FEC: 5/6

DIGITURK 38.Kanal

TİVİBU HD 40.Kanal SD 361.Kanal

KABLO TV
Teledünya HD 63.Kanal – SD 923.Kanal
Analog Kablo TV K8

D-SMART 49.Kanal

UYDU ALICILARI NASIL AYARLANACAK?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecek. Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılacak.

Teknik Destek İçin Bize Ulaşın:
Tel: 0 212 437 85 93 – 0216 316 19 61
Cep: 0553 244 70 32
Sabit telefonlardan ücretsiz aranabilir: 0800 261 91 14 – 0800 211 20 88

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