27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
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Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan

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Uğur Ünalan; İşçiler, işverenler, devlet memurları, isteğe bağlı sigortalı olanlar, sosyal güvenlik kurumlardan emekli aylığı alanlar, stajyer avukatlar ve işsizlik maaşı alan herkesin genel sağlık sigortası kapsamında olduğunu bildirdi.
Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan
Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan

Ünalan, "Bu kişilerin aylık gelirlerinin 676,5 lira altında olması durumunda ise tüm sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kişilerin gelir durumlarının düşük olduğunu belgelemeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru şartı bulunmaktadır" dedi. 

Gelir testi son başvuru tarihi 2 Nisan 

Daha önce hiç gelir testine başvurmamış vatandaşlar için de önemli düzenlemeler yapıldığını ifade eden Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, zorunlu genel sağlık sigortasının başladığı 2012 yılından bugüne kadar gelir testine başvuruda bulunmamış milyonlarca kişiye ilk defa gelir testine başvurarak borçlarını silinmesi şansı getirildiğini hatırlattı. 

Ünalan, "Bu düzenleme ile ilk defa 2 Nisan 2018 tarihine kadar gelir testine başvurup da gelir durumları asgari ücretin üçte biri olan 676,5 lira altında çıkanların şimdiye kadar ödemedikleri borçları silinmiştir. Bu düzenlemeden yararlanmak için son tarih 2 Nisan olarak belirlenmiş olup bu tarihe kadar vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testine gitmeleri gerekmektedir" dedi. 

Birikmiş borçlar güncelleniyor 

Gelirleri 676,5 liranın üzerinde olan vatandaşlar ile hiç gelir testine başvuruda bulunmayan vatandaşların daha önce 81 lira ile 487 lira arasında değişen primleri tek bir seviyeye indirilerek 60,89 lira olarak düzenlendiğini bildiren Uğur Ünalan, "Sigortalılar aylık 60,89 lira ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından kendileri, eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte tüm devlet, üniversite ve anlaşmalı özel hastaneler olmak üzere faydalanabilmektedirler. 1.4.2017 tarihine kadar birikmiş genel sağlık sigortası borçlularının geçmiş döneme ait bütün gecikme zammı ve gecikme alacağı gibi fer’i alacaklarından vazgeçilmektedir. Prim borçlarının asılları 53,33 (2017 yılı prim miktarı) liraya indirilmiştir. 

Güncellenen bu borcun ödenmesi için ise vatandaşlara 30 Nisan 2018 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar borçlulara sağlık hizmeti verilmeye devam edilecektir. 30 Nisan 2018 tarihine kadar borcunu ödemeyen vatandaşlara bir yıllık gecikme cezası ve gecikme zammı işletilecek olup borçlarını ödememeleri sebebiyle sağlık hizmetleri de kesintiye uğrayacaktır. 

Sigortalıların hastanelerde sürprizlerle karşılaşmamaları için borçlarını takip etmeleri ve son ödeme tarihi olan 30 Nisanı kaçırmamaları gerekiyor. Sigortalılar borçlarını SGK web sitesi üzerinden veya e-devlet üzerinden takip ederek ödeyebilirler" dedi. 

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