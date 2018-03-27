Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibariyle ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönem de hesaba katıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü geçerek, modern Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan lideri olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibariyle ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.

ECONOMİST GÜN GÜN HESAPLADI

The Economist’in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan (ilk olarak başbakan ve şimdi de cumhurbaşkanı olarak görevde 5492 gün), modern Türkiye’nin en uzun görev yapan lideri olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü (5491) geçti" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003’te Siirt’te yeniden düzenlenen seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi, 10 Ağustos 2014’te de ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.