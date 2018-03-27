27 Mart 2018 Salı11 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:23Güneş 06:50Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 19°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 116.197 -0.19
  • Altın: 171,760 -0.48
  • Dolar: 3,9788 0.07
  • Euro: 4,9395 -0.18

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibariyle ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönem de hesaba katıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü geçerek, modern Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan lideri olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibariyle ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.

ECONOMİST GÜN GÜN HESAPLADI

The Economist’in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan (ilk olarak başbakan ve şimdi de cumhurbaşkanı olarak görevde 5492 gün), modern Türkiye’nin en uzun görev yapan lideri olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü (5491) geçti" ifadelerini kullandı. 

Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003’te Siirt’te yeniden düzenlenen seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. 15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlendi, 10 Ağustos 2014’te de ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan telefonda Macron'a Türkiye mesajıTrump'tan telefonda Macron'a Türkiye mesajıABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump Macron'a, 'Türkiye ile Suriye konusunda iş birliği geliştirilmeli.' mesajını verdi.
Türkiye'nin ihracat başarısındaki sırrı!Türkiye'nin ihracat başarısındaki sırrı!Türkiye'nin geçen yıl elde ettiği ihracat başarısında, firmaların 5 kıtada düzenlenen fuarlara katılımı önemli rol oynadı
Binlerce kişi bekliyordu Erdoğan onayladıBinlerce kişi bekliyordu Erdoğan onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.
Tel Rıfat operasyonunda flaş gelişme!Tel Rıfat operasyonunda flaş gelişme!Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi. 27 Mart'ta düğmeye basan ÖSO ve Türk askeri, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Harita saatler içinde değişti.
Ankara Büyükşehir'e bomba isim!Ankara Büyükşehir'e bomba isim!Ankara'dan kulis bilgiler aktarmasıyla bilinen gazeteci Ahmet Yavuz, Ak Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının geçtiğini ileri sürdü. Yavuz'un Milli Gazete'eki yazısı şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!Cumhurbaşkanı Erdoğan bir rekora imza attı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı da hesaba katıldığında bugün itibariyle ofisteki 5492. gününü doldurdu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk ise ofiste 5492 gün kalmıştı.
  • Erdoğan ile Hisarcıklıoğlu arasında ilginç dialog!27 Mart 2018 Salı 19:20
  • Borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi 30 nisan27 Mart 2018 Salı 19:18
  • Aybüke öğretmeninin kanı yerde kalmadı!27 Mart 2018 Salı 19:01
  • Sınırdan kaçmak isteyen Alman tutuklandı!27 Mart 2018 Salı 19:00
  • Gökçek’in yaptırdığı Ankapark’ta yangın!27 Mart 2018 Salı 16:43
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a skandal sözler27 Mart 2018 Salı 14:32
  • Milli olarak yapılacak Türkiye 150 kişinin peşinde27 Mart 2018 Salı 14:04
  • Tosunun yengesi konuştu: Oraya çağırdılar...27 Mart 2018 Salı 13:31
  • İstifasını Twitter'dan duyurdu!27 Mart 2018 Salı 13:22
  • 12 bin kişi Erdoğan'ın emrini bekliyor!27 Mart 2018 Salı 13:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri