28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Arjantin dağıldı! Tarihi skor: 6-1

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Arjantin dağıldı! Tarihi skor: 6-1
Dünya Kupası hazırlık maçında İspanya, Arjantin'i 6-1 mağlup etti.
Arjantin dağıldı! Tarihi skor: 6-1 Arjantin dağıldı! Tarihi skor: 6-1 Arjantin dağıldı! Tarihi skor: 6-1

Dünya Kupası hazırlık kapsamında oynanan maçta İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Lionel Messi sakatlığı sebebiyle oynamadığı mücadelede Arjantin, İspanya'ya 6-1 mağlup oldu.

İspanya, Diego Costa'nın golüyle 12. dakikada öne geçerken 27. dakikada Isco ile farkı 2'ye çıkardı. Arjantin Niolas Otamendi ile 39. dakikada golü buldu ve devreye 2-1'lik İspanya'nın üstünlüğüyle girildi.

İkinci devrede ise goller arka arkaya geldi. Mücadelenin 52. dakikasında Isco, 55. dakikada Alcantara ile skoru 4-1'e getiren İspanya, 73. dakikada Aspas ve 74. dakikada Isco ile skoru 6-1 yaptı.

Lionel Messi, Arjantin'in İspanya'ya 6-1 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı.

ÖNEMLİ HAZIRLIK MAÇLARINDAN SKORLAR

Rusya 1-3 Fransa
Romanya 1-0 İsveç
Belçika 4-0 Suudi Arabistan
Almanya 0-1 Brezilya
Polonya 3-2 Güney Kore
İngiltere 1-1 İtalya

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