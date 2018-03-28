Arjantin dağıldı! Tarihi skor: 6-1

Dünya Kupası hazırlık kapsamında oynanan maçta İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Lionel Messi sakatlığı sebebiyle oynamadığı mücadelede Arjantin, İspanya'ya 6-1 mağlup oldu.
İspanya, Diego Costa'nın golüyle 12. dakikada öne geçerken 27. dakikada Isco ile farkı 2'ye çıkardı. Arjantin Niolas Otamendi ile 39. dakikada golü buldu ve devreye 2-1'lik İspanya'nın üstünlüğüyle girildi.
İkinci devrede ise goller arka arkaya geldi. Mücadelenin 52. dakikasında Isco, 55. dakikada Alcantara ile skoru 4-1'e getiren İspanya, 73. dakikada Aspas ve 74. dakikada Isco ile skoru 6-1 yaptı.
Lionel Messi, Arjantin'in İspanya'ya 6-1 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı.
ÖNEMLİ HAZIRLIK MAÇLARINDAN SKORLAR
Rusya 1-3 Fransa
Romanya 1-0 İsveç
Belçika 4-0 Suudi Arabistan
Almanya 0-1 Brezilya
Polonya 3-2 Güney Kore
İngiltere 1-1 İtalya