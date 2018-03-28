Milli Takım'dan tatsız prova! 2-0 Öne geçtik ama..

Takımımızın gollerini 11. dakikada Cengiz Ünder ve 23. dakikada Okay Yokuşlu atarken Karadağ'ın sayılarını 45+1'de Mirko Ivanic ve 87'de Mugosa kaydetti.
Bu karşılaşmada Okay Yokuşlu, A Milli Takım formasıyla ilk golünü kaydetti. Ömer Bayram ise kariyerinde ilk kez A Milli Takım forması giydi.
Maça Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'iyle başlayan Mircea Lucescu, karşılaşmanın ikinci yarısında farklı isimlere şans verdi.
Lucescu, ikinci yarıda Okay, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Hasan Ali Kaldırım, Cenk Tosun'u kenara alırken, İrfan Can Kahveci, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Enes Ünal'a şans verdi.
Stat: Podgorica
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Karadağ: Petkovic, Marusic (Dk. 79 Stojkovic), Savic (Dk. 89 Boljevic), Simic, Tomasevic, Vukcevic, Scekic, Jankovic (Dk. 91 Klimenta), Vesovic, Ivanic (Dk. 67 Mugosa), Beqiraj (Dk. 79 Jovovic)
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Ömer Bayram), Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Mallı), Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Emre Akbaba), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Serdar Gürler), Cenk Tosun (Dk. 76 Enes Ünal)
Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 23 Okay Yokuşlu (Türkiye), Dk. 45 Ivanic, Dk. 87 Mugosa (Karadağ)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 49 Tomasevic, Dk 59. Simic (Karadağ)